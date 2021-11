Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit in comuna Mogosesti Siret din județul Iași. O femeie a murit și alte cinci persoane, printre care și un copil, au fost ranite in urma coliziunii a trei autoturisme care veneau din direcții diferite.

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 196 de cetațeni romani aflați in strainatate au decedat. Astfel, 37 au murit in Italia, 19 in Franța, 43 in Marea Britanie, 60 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, 3 in Suedia, 5 in Irlanda, 2 in Elveția, 2 in Austria, […]…

- Doua persoane au murit, iar alte patru, intre care 3 copii, au fost ranite intr-un accident produs luni seara in județul Dambovița. Potrivit IPJ, accidentul s-a produs pe DN 7, in Tartașești, unde a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, un barbat de 79 de ani și o femeie de…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac cu cutitul intr-un tren in landul Bavaria, a anuntat politia, transmite presa din Germania. Atacul sangeros a avut loc in trenul Intercity Express (ICE), care circula intre statiile Regensburg si Nurnberg. Dupa ce atacul armat a fost raportat, garnitura…

- Trei persoane au fost ranite sambata, in urma unui atac cu un cuțit, intr-un tren din Germania. Trenul facea legatura intre orașele germane Regensburg și Nurnberg, conform Bild. Doua dintre cele trei persoane au fost grav ranite, dar viața nu le este in pericol. Atacatorul cu…

- In cursul dimineții de luni, doua persoane și-au pierdut viața intr-un grav accident rutier produs in satul Miorcani din comuna Radauți Prut, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgențe Botoșani, Dorina Lupu. Grav accident rutier in județul Botoșani Pe langa cele doua…

- Doua persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit luni in muntii Siebengebirge din Germania, informeaza dpa citata de Agerpres. Aeronava trebuia sa aterizeze la Hamburg. Victimele nu au fost inca identificate. Cadravele au fost recuperate din epava, conform unui purtator de cuvant…

- La petrecerea aniversara a unui adolescent, joi, 2 septembrie, in Bautzen, landul Saxonia, balconul apartamentului situat la etajul al treilea s-a prabușit. 11 persoane au cazut, iar 9 au fost ranite, inclusiv un baiat de patru ani. Un barbat de 50 de ani e in stare grava, la spital, a scris Bild.Potrivit…