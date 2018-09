Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au murit și alți trei au fost raniți grav in urma unui accident rutier produs in vineri dimineața in Ungaria, intre localitațile Cegled și Albertirsa, raniții fiind internați in prezent intr-un spital din zona, scrie Mediafax.”Ambasada Romaniei la Budapesta urmarește indeaproape…

- Doi tineri au murit in urma unui accident de circulatie petrecut in noaptea de sambata spre duminica pe Drumul Judetean 197, in localitatea Calinesti Oas, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului...

- Un cetatean roman a decedat și alti doi au suferit rani grave in urma unui accident rutier produs in Austria, in apropierea orasului Sankt Polten, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

