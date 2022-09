Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 29 de ani, politistii din Ungaria au reusit sa rezolve un caz de crima deosebit de brutala, care a avut loc in anul 1993. Suspectii, un barbat si o femeie, ambii de 51 de ani acum, se afla acum in spatele gratiilor. Potrivit anchetatorilor, cei doi romani, care aveau pe atunci 22 de ani, […] Source

- Aula facultații de Medicina Dentara din cadrul UMFST G.E. Palade din Targu Mureș este, astazi și maine, gazda primei conferințe internaționale de urologie, tema propusa fiind "Actualitați in Urologia Funcționala". Participa medici, profesori, rezidenți, studenți din domeniul urologiei din Romania, dar…

- Politistii din judetul maghiar Bacs-Kiskun susțin ca au reusit sa rezolve o crima de acum 29 de ani, comisa de doi suspecti romani, relateaza portalul Hirado și Hiros, portal de știri din Kecskemet. Suspectii au parasit locuinta victimei cu sute de mii de forinti. Barbatul a fost tradat de urmele de…

- Doi bucureșteni sunt cercetați de polițiștii din Bistrița pentru furt. Este vorba despre un barbat de 37 de ani, care a fost reținut pentru 24 de ore de catre oamenii legii dupa ce a furat cateva sute de lei din incinta unei pensiuni din municipiu, dar și depre o femeie de 26 de ani, care a furat haine…

- Pot incepe pregatirile pentru vizita Papei in Ungaria, dupa ce Suveranul Pontif a confirmat, intr-o audienta privata, ca intentioneaza sa faca aceasta vizita, a declarat, joi, la Roma, Katalin Novak, presedintele Ungariei, mass-mediei publice. Katalin Novak a declarat ca a fost primita, joi, de catre…

- Rafila Ana a fost condusa ieri pe ultimul drum de un sobor de preoți. Comunitatea din Rebra este indurerata dupa ce femeia, mama a doua fetițe, a murit in urma unui tragic accident petrecut in Ungaria. „Rafila Ana s-a nascut la data de 22 martie 1981 in localitatea Rebra din judetul Bistrița Nasaud,…

- Cei doi sunt Marius Corbu (20 de ani) și Claudiu Bumba (28 de ani). Ambii evolueaza pe postul de mijlocaș ofensiv, la Akademia Puskas, respectiv MOL Fehervar. Claudiu Bumba și Marius Corbu, la naționala Ungariei? „L-am urmarit in special pe Marius Corbu, jucatorul celor de la Akademia Puskas, iar Bumba…

- Printre turiștii dați disparuți in urma avalanșei din Alpii italieni se numara și romani, potrivit agenției de presa ANSA. Bilanțul provizoriu al victimelor in urma prabusirii unei bucați din ghețarul imens de pe Marmolada este de 6 morți, 9 raniți și 16 disparuți. Cel putin sase persoane au murit duminica…