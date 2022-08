Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a informat marti ca cei doi romani care au fost raniti grav in urma accidentului din Bulgaria, intre localitatile Tsarichino si Kremena sunt internati in spital, iar evolutia lor medicala este urmarita de autoritatile romane.

- Doua persoane de cetatenie romana au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc, luni, in Bulgaria, intre localitatile Tsarichino si Kremena, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In accident au fost implicate trei autoturisme, dintre care doua inmatriculate in Romania. ‘Potrivit…

- Trei romani au murit și 5 au fost grav raniti intr-un accident de autocar care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, aproape de Veliko Tarnovo. 26 de persoane, dintre care 19 romani, se aflau in autocarul care s-a izbit de o masina și apoi a intrat intr-un copac.

- Un moldovean a murit in urma unui teribil accident rutier produs in Bulgaria. Totul s-a intamplat dupa ce doua camioane s-au ciocnit frontal. Potrivit presei locale, moldoveanul era șoferul unui comion și nu a reușit sa iasa din vehicul.

- Un motociclist in varsta de 19 ani a decedat vineri seara, intr-un accident rutier produs in localitatea argeseana Corbi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni asigura, la aceasta ora, masurile PSI la un accident rutier produs in localitatea Cornești, comuna Adamuș. „Este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, in urma impactului rezultand doua victime de cod verde și una cod galben.…

- O persoana a murit si trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti seara, in localitatea bacauana Sanduleni. Un grav accident rutier a avut loc marti, 12 iulie, in localitatea bacauana Sanduleni. O persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite in urma evenimentului rutier. Purtatorul…