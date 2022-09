Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din judetul maghiar Bacs-Kiskun susțin ca au reusit sa rezolve o crima de acum 29 de ani, comisa de doi suspecti romani, relateaza portalul Hirado și Hiros, portal de știri din Kecskemet. Suspectii au parasit locuinta victimei cu sute de mii de forinti. Barbatul a fost tradat de urmele de…

- Carabinierii au fost infierați pentru modul violent in care au reținut trei romani, dupa o urmarire ca-n filme, care a avut loc la Milano in cursul acestei saptamani. Suspecții, din Valcea, au fost arestați.

- Doua tinere și un baiat au jefuit și batut un barbat de 60 de ani din localitatea Morenii Vechi, raionul Ungheni. Suspecții au patruns in locuința barbatului, l-au imobilizat cu o banda adeziva și i-au aplicat mai multe lovituri cu un pumnal.

- Doi tineri au fost retinuti de politistii din Vrancea, și apoi arestati preventiv, dupa ce unul dintre ei, avand fata acoperita cu o cagula, a jefuit o sala de jocuri de noroc, agresand o angajata, iar celalalt l-a ajutat sa fuga cu banii, informeaza News.ro. Potrivit Politiei Vrancea, in cursul noptii…

- Trei persoane din Bacau au fost retinute pentru 24 de ore si urmeaza a fi prezentate instantei cu propunerea de arestare preventive pentru trafic de droguri de risc in forma continuata. Suspectii vindeau cocaina cu 100 de euro gramul, potrivit News.ro. Potrivit IPJ Vrancea, politistii Serviciului de…

- Tribuna clubului de fotbal din Miercurea Ciuc, realizata cu bani de la guvernul maghiar, a adunat sute de suporteri ieri seara, la amicalul dintre echipele U18 FK Csikszereda și reprezentativa maghiara. Dupa meciul la care s-a intonat și imnul secuiesc, GSP.ro a vorbit cu suporterii despre acest cantec…

- Doi romani de 27 și 30 de ani au fost reținuți pentru uciderea unui barbat gasit mort cu o rana la gat, in comuna Artena, din provincia Roma, anunța Roma Today . Cei doi sunt rezidenți ai acestei comune, aflata la periferia capitalei, fiind acuzați de moartea unui cetațean – inca neidentificat oficial…