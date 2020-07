Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Hanca și Cornel Rapa au caștigat Cupa Poloniei cu MKS Cracovia, 3-2 impotriva celor de la Lechia Gdansk. Ambii jucatori romani au fost titulari in partida in care Lechia a condus cu 1-0 și 2-1, dar Cracovia a revenit spectaculos de fiecare data. Golul victoriei a venit in prelungiri, in minutul…

- Formatia UTA Arad a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa CS Mioveni, in play-off-ul Ligii a II-a, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Ursu, in minutul 4, si Rus, in minutul 86, de la 11 metri. Citește și: Ex-director IML, Vladimir Beliș, atrage atenția: Autopsia…

- Golurile au fost marcate de Aubameyang, in minutele 19 si 71. Cealalta semifinala, Manchester United – Chelsea Londra, are loc duminica. Finala FA Cup se va disputa la 1 august, tot pe stadionul Wembley.

- Formatia Bayern Leverkusen a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa FC Saarbrucken din liga a patra, in semifinalele Cupei Germaniei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Diaby '11, Alario '19 si Bellarabi '58. La meci nu au asistat spectatori din tribune.…

- Golurile au fost marcate de Andre Silva "61 si Stefan Ilsanker "81, "90. Partida a fost programata initial in februarie, dar a fost amanata atunci din cauza reprogramarii unui meci din cupele europene al Eintracht Frankfurt. Dupa 29 de etape, Eintracht Frankfurt ocupa locul 11 in clasamentul Bundesligii,…

- Jagiellonia Bialystok, cu fundasul roman Bogdan Tiru titular, a invins-o cu 1-0 in deplasare pe KS Cracovia, la care Cornel Rapa si Sergiu Hanca au fost titulari, duminica, in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Poloniei. Unicul gol al partidei a fost reusit de Przemyslaw Mystkowski (88), la doar…

- Consiliul Director al FR Baschet a decis in ultima sedinta ca, in luna august, inaintea reluarii pregatirilor oficiale la nivel de cluburi de seniori, acestea sa participle la Liga de vara doar cu jucatorii romani din loturi, inclusiv juniorii. Participarea nu are caracter obligatoriu, ci se doreste…

- Campionatul și Cupa Poloniei și-au anunțat revenirea pentru finalul acestei luni, iar formația la care evolueaza romanii Sergiu Hanca și Cornel Rapa, KS Cracovia, este in lupta pentru ambele trofee. Inainte de oprirea competițiilor, la etapa cu numarul 26, Cracovia era pe locul trei in clasament și…