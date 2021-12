Stiri pe aceeasi tema

- O instanta din Franta i-a condamnat pe doi romani la pedepse cu inchisoarea pentru tentativa de furt calificat. Barbatii, de 38 si 48 de ani, au fost surprinsi de politisti in timp ce incercau sa sustraga catalizatoarele de la masinile dintr-un garaj.

- Barbatul cautat de polițiști de aproape o luna dupa ce a furat 6.000 de euro dintr-un bancomat din Timișoara a fost identificat. El a recunoscut fapta și a predat banii pagubitului, cu care s-a și impacat, astfel ca scapa de cercetari și de sancțiuni.

- Casa de licitatii Phillips a organizat o vanzare de ceasuri de lux, la Geneva, unde cele 248 de loturi propuse spre achizitionare au fost adjudecate cu o suma record de peste 68,2 milioane de franci elvetieni (64,4 milioane de euro), demonstrand existenta unei cereri puternice pentru obiectele de…

- Un ofițer SRI, in cadrul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, a fost prins la furat de lemne, intr-o padure de pe raza comunei Moldovenești. Impreuna cu fratele sau, cei doi au fost surprinși cu drujba in mana chiar in momentul in care taiau copaci nemarcați de catre autoritați. Trași la raspundere…

- O adevarata vanatoare are loc pe urmele lui Alfredo Lindley care ar fi coordonat o serie de spargeri in trei case de lux ale unor celebritati, inclusiv un jaf de 26 de milioane de lire sterline, in casa mostenitoarei F1, Tamara Ecclestone. Autoritatile italiene il acuza pe Lindley ca, in 2009, a spart…

- Zilele trecute, Bianca Brad a trecut prin momente de panica in timp ce se afla la mall. Aceasta scosese banii de la bancomat, insa a uitat sa ridice suma, in schimb, o tanara, care se afla in spatele ei, a luat banii și s-a facut nevazuta. „Nu, nu, nu i-a adus inapoi. Acum ori nu a ajuns la ea mesajul…

- Un roman de 30 de ani va comparea in fața in fața instanței penale federale din Elveția, fiind acuzat ca a aruncat in aer un bancomat in Sevelen, cantonul St. Gallen, in 2019, și a furat aproape 127.000 de franci elvețieni, circa 118.000 de euro, scrie Blick . Barbatul a fost arestat in Austria, in…

- Milioane de documente analizate de un consorțiu internațional de jurnaliști au dezvaluit afacerile și averile ascunse prin structuri offshore de mai bine de 100 de miliardari, 30 de lideri din intreaga lume și 300 de oficiali, printre care președintele Ucrainei, regele Iordaniei sau familia liderului…