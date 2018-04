Stiri pe aceeasi tema

- Un grup infracțional de romani a fost arestat in Italia, dupa ce a jefuit in stil mare mai multe persoane. Prejudiciul se ridica la circa 20.000 de euro și acționau in zona cazinourilor din Roma.

- Trei romani au fost retinuti pentru proxenetism in Italia. Potrivit SalernoToday, politia a retinut trei romani – tata, fiu si logodnica acestuia - care ar fi fortat o tanara, tot de origine romana, sa se prostitueze intr-un apartment, dupa ce au recrutat-o pe Internet. Politistii spun…

- Un barbat in varsta de 47 din Sebes a murit duminica, in Italia, intr-un accident de motocicleta, chiar de ziua lui. Victima se numeste Valentin Berbece si se deplasa pe moticicleta impreuna cu fiul sau in varsta de 22 de ani.

- Patru romani si noua italieni au fost arestați, la Catania, in urma operațiunii "Furtuna". Cei 13, deși fac parte din bande diferite, sunt acuzați de furturi din numeroase benzinarii, magazine de tutun, parfumerii, dar și alte tipuri de afaceri din localitați precum Siracusa, Enna, Catania și Ragusa.…

- Garda de Finanțe din Roma a descoperit 640 de kilograme de hașiș ascunse intr-un camion cu ceapa. Trei persoane care se ocupau de transportul "legumelor" - de naționalitate italiana și romana - au fost arestate. Drogurile...

- Trei romani au fost arestați in Italia dupa ce au furat luni de zile dintr-un restaurant local. Unul dintre aceștia a fost chelner la restaurantul respectiv și avea cheie de acolo. Acesta intra noaptea in restaurant și fura sume mici din casa de marcat pentru a nu da nimic de banuit. …

- Imagini scandaloase suprinse intr-un avion plin cu romani, intr-o cursa spre Italia. Inregistrarea a fost postata pe Facebook in urma cu putin timp si surprinde momentul in care o femeie de etnie roma injura o insotitoare de zbor. A

- Doi cetateni români au fost retinuti de agentii de la Guardia di Finanza. Politistii italieni au oprit un camion care venea din Spania, dupa ce le-a atras atentia faptul ca era gol. Vehiculul era folosit de fapt pentru transportul de droguri, mai precis 42 de kilograme de marijuana.…