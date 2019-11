Doi cetateni romani, un craiovean si un galatean, au fost prezentați drept teroriști in India, dupa ce au fost prinși montand dispozitive de skimming pe bancomate din orasul Hyderabad. Potrivit siasat.com, unul dintre arestati este craioveanul Dinita Virgil Sorinel, de 47 de ani, mecanic auto. Al doilea este George Christian, de 28 de ani, un […] Post-ul Doi romani, acuzați de terorism cibernetic in India. Au fost aduși cu cagule pe cap la o conferința de presa apare prima data in Libertatea .