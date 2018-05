Stiri pe aceeasi tema

- Wang Yi, ministerul de Externe al Chinei, urmeaza sa intreprinda o vizita in Coreea de Nord in cursul acestei saptamani, in contextul summitului inter-coreean de vineri si a potentialei intrevederi a liderului regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, cu presedintele SUA, Donald Trump.

- Ministrul de externe chinez, Wang Yi, va efectua o vizita in Coreea de Nord miercuri si joi, a anuntat luni diplomatia de la Beijing, acest anunt intervenind la cateva zile de la intalnirea istorica intre liderii celor doua Corei, informeaza AFP. Wang va efectua aceasta vizita la invitatia…

- Un avion de recunoastere chinez a fost interceptat de aeronave de vanatoare sud-coreene. Avionul intrase in zona de identificare pentru apararea aeriana a Coreei de Sud, au anuntat autoritatile militare de la Seul, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters, citat de Mediafax . Avionul interceptat…

- Beijingul considera ca atacul desfasurat de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei reprezinta o incalcare a normelor de drept international si indeamna toate partile implicate sa initieze un dialog, a transmis Ministerul de Externe al Chinei, relateaza agentia Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord în viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, în urma discutiei cu Ri…

- Rusia a salutat miercuri intalnirea din aceasta saptamana dintre presedintele chinez Xi Jinping si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand-o drept un pas important pentru consolidarea schimbarilor pozitive din Peninsula Coreeana, relateaza agentia Reuters, conform agerpres.ro. Ministerul…

- Rusia a salutat miercuri intalnirea din aceasta saptamana dintre presedintele chinez Xi Jinping si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand-o drept un pas important pentru consolidarea schimbarilor pozitive din Peninsula Coreeana, relateaza agentia Reuters. Ministerul de Externe rus…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…