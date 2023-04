Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a zguduit aseara centrul orasului Belgorod din Rusia, situat in apropierea frontierei cu Ucraina. Deflagratia a fost provocata de un bombardament accidental lansat de un avion de atac al armatei ruse. Explozia a lasat un crater cu diametrul de 20 m, a spart ferestrele locuintelor…

- Autoritatile ruse au anuntat ca unul din avioanele sale de razboi a pierdut joi seara munitie deasupra orasului Belgorod, situat in apropierea granitei cu Ucraina, dupa ce autoritatile locale au raportat o explozie puternica care a ranit doua persoane si a creat un crater imens in oras, informeaza AFP.…

- Rachetele rusesti au lovit luni orasul Sloviansk din estul Ucrainei ucigand doua persoane aflate in masinile personale, ranind alte peste 30 de persoane si distrugand cladiri, au declarat politia si autoritatile locale, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Autoritațile iraniene au furnizat in secret Rusiei un lot mare de muniție pentru razboiul din Ucraina și intenționeaza sa continue livrarile, scrie Sky News, citand o sursa anonima din forțele de securitate.Traseul armelorSursa postului TV susține ca, pe 10 ianuarie, navele cargo "Musa Jalil" și…

- Un avion de vanatoare rusesc de tipul SU-25 s-a prabusit, joi, in regiunea rusa Belgorod, in apropiere de granița ucraineana, in timp ce revenea la baza dupa indeplinirea unei misiuni de lupta in Ucraina. Pilotul, despre care agentiile rusești anuntasera ca a reusit sa se catapulteze, a murit, relateaza…

- Rusia a efectuat un nou atac masiv cu rachete la o ora de varf, joi dimineata, impotriva Ucrainei, care a fost vizata de 'peste 30 de rachete rusesti', a declarat un purtator de cuvant al fortelor aeriene ucrainene pentru televiziunile publice locale, potrivit AFP.