- Traficul a fost dirijat pe DN10, in localitatea Vernești, in urma unui accident soldat cu doi raniți. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea autoturismul pe direcția Brașov catre Buzau, un barbat de 45 de ani din Vernești, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a…

- Sunt periculoase, scumpe și ilegale. Insa sunt mulți care nu iau in seama avertismentele poliției, medicilor și chiar ale membrilor familiei. Cumpara petarde și le folosesc nesabuit, ajungand, in cel mai bun caz, pe masa de operație, cu mainile amputate. Mai grav este ca in aceste situații ajung și…

- Pe data de 30 noiembrie, doi polițiști buzoieni au intervenit pentru a aplana un conflict domestic, dupa ce o femeie a anunțat la 112 ca soțul este violent și o agreseaza. „Polițiștii Secției de poliție rurala Merei au fost sesizați, prin apel SNUAU 112, cu privire la un caz de violența domestica in…

- Un nou accident in care a fost implicat un autoturism condus de un tanar a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, la Siriu. Conform Poliției, un șofer de 19 ani din Nehoiu, care conducea un autoturism pe DN10, din direcția Buzau catre Brașov, a pierdut controlul direcției și s-a oprit intr-un…

- Azi-noapte, traficul a fost dirijat pe DN10, in localitatea Siriu, in urma unui accident rutier soldat cu ranirea a trei tineri. „Din primele date de la fața locului a reiesit ca in timp ce conducea un autoturism pe DN10, din direcția Buzau catre Brașov, un șofer in varsta de 19 ani, din Nehoiu, ar…

- O noua ciocnire in lant, de aceasta data duminica seara, pe DN2-E85, la intrarea dinspre Buzau in Poșta Calnau. Au fost implicate trei autoturisme care se deplasau in direcția Buzau – Ramnicu Sarat, la volanul carora se aflau un șofer de 50 de ani din Poșta Calnau, unul de 34 de ani, respectiv unul…

- O tanara din Vernești și un tanar din Movila Banului, ambii de 24 ani, au fost raniți sambata seara in urma unui accident produs pe Drumul Național 1B, in zona Hanului lui Ținta. Aceasta dupa ce autoturismul in care se aflau, condus de femeie in direcția Buzau-Ploiești, a lovit mașina din fața sa, la…

- Dupa cele trei titluri de vicecampioni la Campionatele Naționale gazduite, la inceputul acestei luni, de Brașov, dansatorii de la Vibe Dance Buzau au obținut o noua performanța notabila, la Campionatul Național de 10 Dansuri de la Piatra Neamț, cea mai importanta competiție anuala, organizata sub egida…