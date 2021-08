Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul cu doi raniți din zona „Zidului morții” a fost provocat de un șofer care nu a pastrat distanța fața de un autoturism aflat in fața sa. Potrivit Poliției Suceava, accidentul de sambata dupa amiaza a fost provocat de un șofer de 54 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc. Acesta conducea…

- Luni, 19 iulie, in jurul orei 13:40, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17 dinspre localitatea Ilișești spre localitatea Stroiești, un barbat de 22 de ani din comuna Frumosu a intrat in coliziune cu autoturismul condus de o femeie de 34 de ani din orasul Gura Humorului, care circula in fața sa și…

- Doua persoane au fost ranite dupa ce un șofer feat a intrat cu mașina intr-un copac. Accidentul a avut loc vineri dupa amiaza. Șoferul, un barbat 35 de ani, din Fratauții Vechi, conducea autoturismul pe DJ 178F, pe raza localitații Hurjuieni, avand direcția de deplasare spre comuna Fratauții Vechi.…

- La ora 16.55, in timp ce conducea autoturismul pe VO2P, dinspre DN17 catre DN2 Patrauți, o femeie de 23 de ani din municipiul Radauți a efectuat o manevra de depașire neregulamentara peste marcajul longitudinal continuu, patrunzand pe sensul opus de mers, unde a acroșat lateral autoturismul condus din…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, beat la volan, a provocat un accident cu consecințe destul de grave dupa ce a intrat in depașire pe o porțiune de drum cu linie continua și s-a izbit intr-un autoturism condus regulamentar din sens opus. Accidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in ...

- Minorul de 17 ani care a provocat accidentul de la Paltinoasa cu patru mașini și doi raniți, dupa ce a condus beat, a ajuns in arestul Poliției Suceava. Reamintim ca vineri, in jurul orei 19.00, un minor de 17 ani, din comuna botoșaneana Lunca, satul Zlatunoaia, in timp ce conducea autoutilitara pe…

- O lucrare menita sa fluidizeze traficul rutier in zona intersecției din capatul Parcului Central (spre Biblioteca IG Sbierea) va crea disconfort in trafic, pe bulevardul principal, timp de aproximativ o luna de zile, in aceasta vara.Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a precizat ca deși este ...