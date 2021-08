Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a petrecut astazi dupa amiaza in Pasul Mestecaniș unde s-au ciocnit doua autoturisme in zona. Potrivit ISU Suceava, au fost implicate șase persoane, dintre care doua femei in varsta de 45 de ani, respectiv 66 de ani au fost preluate de echipajele sosite la fața locului…

- Dosar penal in cazul exploziei de la Petromidia, in care a murit un om si 5 au fost raniti. Fac cercetari si inspectorii de munca, iar mai multi specialisti vor verifica in amanunt echipamentele rafinariei pentru a stabili daca explozia a fost rezultatul unei greseli sau al unei

- Trei persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite grav vineri intr-un atac cu cuțitul in orașul Wurzburg, Germania, a relatat ziarul Bild, potrivit caruia poliția l-a oprit pe presupusul atacator dupa ce l-a impușcat in picior, scrie Reuters. Poliția a spus ca barbatul suspectat de uciderea a trei…

- Un roman a murit, iar alti cinci conationali au fost grav raniti in Belgia, cand o scoala aflata in constructie s-a prabusit. Barbatii erau muncitori pe santier, iar cei raniti sunt acum in stare grava la un spital din Anvers. In total doi oameni au murit, noua sunt raniti, iar alti trei au fost dati…

- Un roman a murit, iar alti cinci conationali au fost grav raniti in Belgia, cand o scoala aflata in constructie s-a prabusit. Barbatii erau muncitori pe santier, iar cei raniti sunt acum in stare grava la un spital din Anvers. In total doi oameni au murit, noua sunt raniti, iar alti trei au fost dati…

- Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, iar circulația rutiera a fost oprita preț de mai multe ore.La fața locului au fost gasite 17 victime, dintre care 1 incarcerata decedata, 1 in stop cardiorespirator, 3 in stare grava si alte 12 victime cu diferite traumatisme dar fara sa le fie pusa…

- Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, iar circulația rutiera a fost oprita preț de mai multe ore.La fața locului au fost gasite 17 victime, dintre care 1 incarcerata decedata, 1 in stop cardiorespirator, 3 in stare grava si alte 12 victime cu diferite traumatisme dar fara sa le fie pusa…

- Primele date arata ca exista suspiciunea ca cei trei copii ar fi fost spalați pe cap de catre mama lor cu Tomoxan, o substanta toxica antiparazitara, folosita la spalatul oilor. Cei 3 copii sunt in varsta de 7 ani, 8 ani și 9 ani și au intrat in stop cardio-respirator. La fața locului au fost […]