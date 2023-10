Doi răniţi după o coliziune între două maşini în Timişoara Accident grav de circulatie astazi in Timisoara la intersectia strazii Cerna cu Bulevardul „1 Decembrie 1918”. O masina condusa de un sofer in varsta de 37 de ani a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un tanar de 28 de ani. In urma impactului dintre masina condusa de primul, care venea dinspre strada Dr. […] Articolul Doi raniti dupa o coliziune intre doua masini in Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

