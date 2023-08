Stiri pe aceeasi tema

- Accident bizar in judetul Hunedoara, intre localitațile Steaua Mureșului și Rapoltu Mare, unde o ciuta a lovit o masina in mers apoi a intrat in bicicleta condusa de o femeie, care a necesitat transportul la spital. Evenimentul rutier neobisnuit a avut loc in jurul orei 21.57, pe DJ 107A, la ieșirea…

- Trei persoane, intre care un copil in varsta de 5 ani, au ramas izolate, in timpul nopții de duminica spre luni, pe o insula de pe raul Strei, din județul Hunedoara, ele avand nevoie de intervenția salvatorilor din cadrul ISU. Potrivit ISU Hunedoara, in urma apelului la 112, doua echipaje operative…

- Incidente in lant pe pe Autostrada A1, in vestul tarii. Pompierii din Hunedoara au intervenit dupa-masa pentru a stinge un incendiu izbucnit la o masina care a luat foc la kilometrul 330, pe sensul Orastie-Sebes. Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și…

- Doua persoane au murit intr-un accident produs pe breteaua de legatura dintre A1 și DN7, din Sibiu, de un tanar de 22 de ani, care nu avea permis de conducere, au stabilit polițiștii. Atat el, cat și pasagerul, ambii din Hunedoara, au murit. Poliția Sibiu a transmis, vineri dimineața, ca in urma verificarilor…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- Grav accident de circulatie pe DN 66, intre Hateg si Calan, in judetul Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat si o femeie, soferii implicati in accident, au necesitat ingrijiri medicale si au fost apoi transportati la spital. La fata locului au intervenit pompierii Punctului…

- Doua persoane au fost transportate astazi la spital in urma producerii unui accident rutier pe raza stațiunii turistice Obarșia Lotrului din județul Hunedoara. „In urma unui apel la 112 care anunța faptul ca un autoturism a parasit partea carosabila și s-a rasturnat, pompierii din cadrul Detașamentului…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza la intersecția DJ 705A cu drumul care duce spre localitatea Sereca, in județul Hunedoara. Trei persoane implicate au primit ingrijiri la fața locului, una dintre victime fiind apoi transportata la spital. „In urma cu puțin timp, pompierii Detașamentului…