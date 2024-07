Doi răniţi după ce două dubiţe s-au ciocnit Doua persoane au fost ranite, marti dimineata, in urma coliziunii intre doua dubite. Accidentul a avut loc in satul Pildesti, din comuna nemteana Cordun. Un tanar, de 27 de ani, care conducea o dubita, in localitatea Cordun, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei dubite conduse de o femeie, de 49 de ani, intrand in coliziune cu aceasta. In urma accidentului au fost raniti soferita și un barbat de 74 de ani, pasager in autoutilitara condusa de tanarul de 27 de ani. Cei doi au fost preluati de echipajele SAJ și SMURD si transportati la CPU Roman. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

