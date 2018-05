Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 61 de ani din Mioveni a fost batut la o terasa, de catre doi tineri, pana l-au bagat in coma. Niciunul dintre martori nu a intervenit sa ajute victima. Batranul se afla in stare foarte grava. Politistii din Arges au anuntat, joi seara, ca un barbat de 61 de ani a fost […] The post Un batran…

- Sarah Dumitrescu a mers o clinica medicala din Florida, iar in urma intalnirii cu doctorii american, ea a facut public un mesaj. Totul are loc la doar o zi dupa ce bunica ei, Ionela Prodan, a fost ingropata. Prietenii și fanii i-au urat multa sanatate, iar colegii din echipa de baschet in care evolueaza…

- Vladimir Draghia e plecat de langa frumoasa lui partenera și fiica lor de mai bine de trei luni. Cei doi iubiți au o relație foarte speciala, iar asta se vede mai ales din postarile lui Alice pe contul de Instagram al actorului. La cateva ore dupa ediția incendiara de seara trecuta, vedeta a facut publica…

- Duminica, 1 aprilie, se sarbatoresc Floriile. Cei mai multi romani care isi sarbatoresc onomastica de Florii, in total 334.734 de persoane, poarta numele de Florin, alti 147.328 numele de Viorel, iar 54.759 numele de Florian. Alti 29.777 romani poarta numele Florea, 25.181 raspund la numele Florentin…

- O pasarela s-a prabușit peste o șosea intens circulate, la Miami, SUA și ar fi vorba de mai multe victime. Echipele de intervenție au venit la fața locului și acorda ajutoare celor prinși de balustrada. Aceștia nu au anunțat, deocamdata, cate victime sunt. Miami e unul dintre orașele unde traiesc foarte…

- Fostul fotbalist al lui Dinamo, Marius Niculae, și-ar fi bagat in spital o ex-prietena, Oana Marica, dupa ce-a batut-o in fața blocului unde aceasta locuia. Cancan.ro a publicat o informație incredibila care l-ar fi avut in prim-plan pe fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae. O fosta prietena…

- Cațiva elevi de la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, au vazut cum se lucreaza intr-un service auto din UE si, in plus, au primit un atestat care le ofera posibilitatea sa se angajeze in orice tara din Europa. Ei au fost impresionati de modul de lucru…

- Durere cumplita pentru familia lui David Onica, tanarul de 22 de ani din Braila implicat intr-un accident rutier in urma cu cateva saptamani. David s-a stins din viața pe patul de spital, deși toata lumea spera ca el sa-și revina. Foarte mulți oameni s-au implicat pentru a-l ajuta pe David, care avea…