Doi purcei de mistreţ, salvaţi după ce au căzut 50 de metri BAILE HERCULANE – Chiar daca nu a fost vorba despre un accident care sa implice persoane, autoritatile ne asigura ca au raspuns cu promptitudine dupa ce un cetatean a anuntat faptul ca pe drumul ce leaga Baile Herculane de Baia de Arama sunt trei porci mistreti morti, care ar fi cazut de pe o stanca! „Patrula mixta de poliție și jandarmerie care s-a deplasat de urgența la fața locului a gasit pe marginea DN 67D o scroafa moarta, iar la o distanța de aproximativ 2 kilometri, doi purcei vii. Cele doua animale mici și speriate au fost preluate, protejate și predate in condiții de siguranța reprezentanților… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

