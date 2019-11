Stiri pe aceeasi tema

- Doi pui de urs au fost loviti mortal de un tren, sambata, in zona podului de pe Valea Garbea, comuna Lunca de Sus, a informat Biroul de presa al IPJ Harghita. Comisarul sef al Garzii de Mediu Harghita, Balla Izabella, a declarat pentru AGERPRES ca "se actioneaza deindata" si au fost anuntate…

- Inca un urs a fost lovit mortal, joi seara, de o mașina, pe E60, in localitatea Gaiești din județul Mureș, anunța MEDIAFAX.Citește și: Un europarlamentar roman da o lovitura istorica! A fost ales Ursul a fost lovit de o mașina in localitatea Gaiești, pe E60, au anunțat autoritațile…

- Jandarmii harghiteni au fost chemati, duminica noaptea, sa alunge un urs care a intrat in gospodaria unei femei din satul Tarcesti, comuna Simonesti, si a provocat stricaciuni, informeaza Agerpres. Este a patra oara in trei zile cand jandarmii sunt chemați sa alunge urșii din gospodariile unor harghiteni.…

- Autoritațile din Harghita au emis, vineri seara, un mesaj Ro-Alert, prin care populația a fost avertizata despre prezența unui urs in localitatea Lunca de Sus, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mircea Diaconu arunca BOMBA: 'Ținta mea este NU sa ajung președinte' Potrivit reprezentanților…

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 4.45, pe DN 66, in localitatea Bacia. ”Șoferul unui microbuz care circula din direcția Petroșani-Simeria a patruns pe contrasens (posibil pe fondul unei depașiri neregumentare) si a intrat in coliziune cu un autotren. In…

- Doi soferi, ambii din judetul Buzau, care s-au oprit cu masinile pe banda de urgenta a Autostrazii A1 Lugoj-Deva pentru a repara o defectiune la unul dintre autoturisme, au fost loviti mortal de un autotren. Din cauza accidentului, traficul rutier este deviat pe DN 7.