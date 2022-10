Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi nou-nascuti, un mascul si o femela, au venit pe lume pe 17 iulie si vor mai ramane "timp de cateva saptamani la adapost alaturi de mama lor, Mambo", a precizat edilul, intr-un comunicat citat de AFP și preluat de Agerpres."Suntem intr-adevar incantati, este pentru prima data cand avem o nastere…

- Mai multe orașe importante din Franța, printre care Lille, Strasbourg și Bordeaux, au declarat ca nu vor organiza fan zone și nu vor monta ecrane gigantice in aer liber pentru a viziona meciurile de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, in semn de protest fața de problemele ecologice și umanitare.…

- Momente induioșatoare in orașul Harkov, Ucraina. Chichi, un cimpanzeu scapat de la gradina zoologica din oraș, este convins sa se intoarca, dupa ce primește de la un angajat o haina de ploaie și o mare imbrațișare. Dupa cateva ore Drumul de intoarcere l-a facut pe o bicicleta, insoțit de cațiva angajați…

- Saptamana trecuta, in judetul Iasi s-a inaugurat o gradina zoologica. Amplasat la 20 de kilometri de Iasi, pe un teren de cateva hectare, intr-un cadru natural splendid, pe malul Prutului, noul parc de distractie se adreseaza atat iesenilor din zona metropolitana, cat si turistilor. Vestile bune se…

- Gradina zoologica Paradise Wildlife Park din Hertfordshire, Regatul Unit, gazduiește un panda roșu nou-nascut in iulie, potrivit unui comunicat de presa. Reprezentanții gradinii zoologice așteapta acum ca puiul sa creasca destul pentru a fi examinat veterinar, potrivit CNN . Nașterea puiului este o…

- Girafele Rothschild sint cele mai inalte dintre toate girafele, crescind pina la 6 metri. Un fotograf il surprinde pe Stanley, girafa nou-nascuta a lui Rothschild, facind primii pași in aer liber sub privirea atenta a mamei sale, Orla, la gradina zoologica Chester, Anglia. Fotografiile au fost facute…

- Iți dorești sa iți incepi ziua cu zambetul pe buze, dar nu știi ce sa faci? Noi venim cu soluția și iți prezentam cateva bancuri. Relaxeaza-te și citește cele mai amuzante glume din toate timpurile, iar apoi vei uita de griji și probleme.