Doi proxeneţi şi clienţii lor, judecaţi în acelaşi dosar Tribunalul Dolj a inceput judecarea a doi tineri de 18 si 25 de ani, acuzati de trafic de minori și act sexual cu un minor. Potrivit anchetatorilor, in toamna anului trecut, cei doi au exploatat sexual o minora de 12 ani. Banii obtinuti din prostitutie au intrat in buzunarele inculpatilor. Alaturi de cei doi au fost deferiti justitiei alti opt inculpati, clientii proxenetilor. Acestia sunt acuzati de act sexual cu un minor și folosirea serviciilor unei persoane exploatate. Procurorii DIICOT au precizat ca inculpatii au comis infractiunile in octombrie 2022. „In cauza s-a reținut ca, in luna octombrie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

