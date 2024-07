Sociologul Alfred Bulai, șeful Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, este acuzat de mai multe studente și foste studente ca le-ar fi abuzat sexual, arata o investigații Snoop.ro. Studentele susțin ca profesorul le cerea sa se dezbrace in fața lui, in practica, in camera unde era cazat. Una […] The post Doi profesori la SNSPA și Universitatea de Arhitectura abuzau studentele. Unul le cerea sa se dezbrace, iar altul le trimitea poze cu el nud appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…