Doi profesori au fost înjunghiați în clădirea unei universități Doi profesori au fost injunghiati, unul grav, care se afla in stare ”critica” si a fost spitalizat, iar celalalt mai usor, intr-o cladire a Universitatii din Oslo, a anuntat politia norvegiana, care a arestat un student pe care-l suspecteaza ca este autorul acestui atac cu cutitul, relateaza AFP. Circumstantele si cauzele acesteui atac sunt neclare […] The post Doi profesori au fost injunghiați in cladirea unei universitați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi profesori au fost injunghiati, unul grav, care se afla in stare ”critica” si a fost spitalizat, iar celalalt mai usor, intr-o cladire a Universitatii din Oslo, a anuntat politia norvegiana, care a arestat un student pe care-l suspecteaza ca este autorul acestui atac cu cutiutul, relateaza AFP, informeaza…

- Peste trei sferturi dintre profesori au obtinut medii peste 8 la proba scrisa din cadrul examenului national pentru definitivat in invatamantul preuniversitar, media luand in calcul, pe langa nota la proba scrisa, care are o pondere de 70% din media finala, si notele obtinute in urma a doua inspectii…

- Ordonanța de urgența care privește salariile cadrelor didactice, adoptata luni la pranz de Guvern, a fost publicata in Monitorul Oficial luni dup-amiaza. In Monitorul Oficial OUG nr 57/ 12 iunie 2023 a fost publicata OUG pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul național…

- Mii de cadre didactice și personal auxiliar din Educație au pornit in marș, vineri la pranz, din Piata Victoriei spre Cotroceni, in timp ce la Guvern se deruleaza o noua runda de negocieri intre liderii sindicali și premierul Nicolae Ciuca. Oamenii scandeaza lozinci impotriva Guvernului, a coalitiei…

- Mii de cadre didactice și personal auxiliar din Educație au pornit in marș, vineri la pranz, din Piata Victoriei spre Cotroceni, in timp ce la Guvern se deruleaza o noua runda de negocieri intre liderii sindicali și premierul Nicolae Ciuca. Oamenii scandeaza lozinci impotriva Guvernului, a coalitiei…

- Toti pacientii de la Sectia Ingrijiri Paliative din Ghioroc a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad au fost mutati, joi, pe sectii medicale ale unitatii sanitare, dupa ce cladirea a fost afectata de cutremurul de 5,3 grade care s-a produs marti seara in judet. Directorul Directiei de Sanatate…

- Atac fara precedent intr-un parc din Franța. Un barbat a injunghiat mai multe persoane printre care si 6 copii mici, in varsta de 3 ani. #Update: Just in – Video footage of the helicopter at the park in #Annecy, #France, after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, ca Ordonanta privind majorarile salariale pentru personalul din invatamant a fost dezbatuta cu liderii sindicali si au fost preluate toate observatiile acestora. El a tinut sa asigure cadrele didactice ca tot ceea s-a discutat cu guvernantii s-a si…