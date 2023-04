Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror șef al DNA Timișoara, aradeanul Lucian Rus, a fost selectat, alaturi de alți cinci procurori – este vorba despre procurorul Flavius Cristea, DNA... The post Un procuror aradean in Parchetul European. Lucian Rus, admis in structura condusa de Laura Codruța Kovesi appeared first on Special…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, in cadrul unei vizite pe care a facut-o la Timisoara, ca dupa perioada de pandemie a crescut numarul de incidente violente in scoli, dar a precizat ca lucreaza la un plan de preventie care presupune inclusiv campanii de constientizare. Deca a afirmat ca a…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, in cadrul unei vizite pe care a facut-o la Timisoara, ca dupa perioada de pandemie a crescut numarul de incidente violente in scoli, dar a precizat ca lucreaza la un plan de preventie care presupune inclusiv campanii de constientizare. Deca a afirmat ca a…

- Contractul este denumit "Implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor institutiei front office ndash; back office in cadrul judetului Tulcea prin proiectul laquo;Ecosistem digital interconectat si interoperabil ndash; UAT judetul Tulcearaquo;" Firma castigatoare este Aconnect…

- Alex Florin Florenta, fostul șef al DIICOT Timișoara, este propunerea ministrului Catalin Predoiu pentru functia de procuror general al Romaniei, a anuntat, luni, Ministerul Justitiei (MJ). La interviu a participat si Gabriela Scutea, fostul procuror general al Parchetului Inaltei Curti, se arata intr-un…

- Procurorul Florin Alex Florența (43 de ani), șeful DIICOT Timișoara, a fost propus, luni, de Ministerul Justiției condus de Catalin Predoiu, la conducerea Parchetului General. Florența este considerat de o parte a colegilor lui ca un tip care ”știe carte și e muncitor”, conform unor surse judiciare…

- Ministerul Justiției a anunțat ca Alex Florența, fostul șef al DIICOT Timișoara și imputernicit la conducerea Serviciului de crima organizata din cadrul structurii centrale a anti-mafia, este propunerea pentru funcția de Procuror General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.…

- Wizz Air va inaugura doua rute noi cu plecare din București și Timișoara spre destinații din Grecia, la jumatatea lunii iunie. Compania low-cost va zbura din 15 iunie 2023 din București spre Skiathos. Tot atunci va inaugura și ruta Timișoara – Zakynthos. Care va fi orarul zborurilor Bucuresti-Skiathos…