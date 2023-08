Stiri pe aceeasi tema

- „Rusii au facut totul pentru a ne distruge din punct de vedere psihologic, dar nu au reusit”, au declarat pentru EFE doi militari ucraineni din regimentul Azov, care au relatat experienta lor de aproape un an in captivitate in Rusia.

- O nava de razboi a Rusiei a tras asupra unui vapor care transporta marfa in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii din Rusia, potrivit Sky News.O nava de razboi rusa a deschis duminica un foc de avertisment asupra unei nave de marfa sub pavilion Palau Incidentul a avut loc…

- Rușii și ucrainenii amenința reciproc cu atacarea navelor din Marea Neagra, inclusiv cele civile. "Toate navele care circula pe Marea Neagra spre porturi din Rusia sau spre porturi ucrainene aflate pe teritoriul ocupat temporar de Rusia vor putea fi considerate de Ucraina ca transportand marfuri militare,…

- Rusia va muta opt nave de razboi, inclusiv trei corvete clasa Karakurt capabile sa lanseze rachete de croaziera Kalibr, in Marea Azov, a informat Ministerul Apararii din Marea Britanie pe 7 iulie.Navele de razboi vor fi comandate de noul cartier naval Azov din Rusia, cu sediul in orașul-port ucrainean…

- Republica Ceha a reactionat sambata cu ironie la criza provocata in Rusia de revolta grupului de mercenari Wagner, prin intermediul a doi dintre ministrii sai, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Occidentul, in frunte cu SUA, duce "un razboi hibrid nedeclarat" impotriva Rusiei si cauta sa destabilizeze situatia politica din Rusia inaintea alegerilor prezidentiale din 2024, in acelasi mod in care a facut-o in Ucraina (in 2014) si a incercat sa o faca si in Belarus (sase ani mai tarziu), a declarat…

- Un nou schimb de prizonieri a avut loc intre Rusia și Ucraina. Volodimir Zelenski a anunțat, in noaptea de joi spre vineri, ca 106 soldați ucraineni au fost eliberați, in urma operațiunii. Aceștia fusesera dați disparuți și nu se mai știa nimic despre soarta lor.