Doi primari renunta la zilele orasului ca sa repare drumurile distruse de inundatii

Doi primari, unul din Suceava si unul din Botosani, au decis sa anuleze zilele oraselor, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada urmatoare, iar banii alocati evenimentelor vor fi redirectionati spre investitii, in special in refacerea infrastructurii distruse de inundatiile de vara aceasta.



Primarul orasului Dolhasca din judetul Suceava, Decebal Isachi, a declarat, marti, ca a hotarat sa anuleze zilele orasului, eveniment programat pentru perioada 18-19 august dupa ce a primit de la Guvernul Romaniei doar 16.000 de lei, pentru inlaturarea efectelor inundatiilor.



Consilierii…