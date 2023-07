Stiri pe aceeasi tema

- Ruga cartierului Lipovei a fost magnet, joi, pentru conducerea Primariei Timișoara. Atat primarul Dominic Fritz, dar și viceprimarul Cosmin Tabara, s-au prezentat și au discutat cu cetațenii prezenți la eveniment. Desigur, nu au ratat și poza de grup cu cetațenii fericiți. Comunitatea din cartierul…

- Comunitatea mondiala va beneficia in cazul dezvoltarii unui dialog intre Beijing și Washington, in special in ceea ce privește tehnologia și problemele climatice. Despre acest lucru a declarat in cadrul unui briefing reprezentantul oficial al Secretarului General al ONU, Stephane Dujarric, comentind…

- Doliu in lumea politica din Romania! Constantin Nicolescu, fostul lider al social democraților din județul Argeș, s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Tristul anunț a fost facut de PSD Arges, intr-o postare pe rețelele de socializare.

- „Femeile nu mai știu ca sunt femei, barbații nu mai știu ca sunt barbați, inventeaza 72 de tipuri de gen, binar, non-binar, unii cred ca sunt veioze, nu iși mai dau seama ca Dumnezeu a lasat femeia sa nasca copii”, spune duminica liderul AUR, George Simion, la congresul Partidului Republican, informeaza…

- Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova, a vorbit despre plecarea lui Nicolo Napoli de la echipa și a laudat-o pe FC Voluntari, adversara de la barajul pentru Conference League. Primul baraj pentru Conference League, FCU Craiova - FC Voluntari, a fost programat pe 26 mai, la ora 20:00,…

- Americanul Ralph Boston, campion olimpic la saritura in lungime, in 1960 la Roma, a incetat din viata la varsta de 83 de ani, a anuntat Federatia de atletism din Statele Unite, citata de AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Muzicianul canadian Gordon Lightfoot, prolificul cantareț și compozitor cunoscut pentru hituri folk-pop precum „If You Could Read My Mind” și „The Wreck of the Edmund Fitzgerald”, a murit luni intr-un spital din Toronto. El avea 84 de ani.Gordon Lightfoot a murit din cauze naturale, a declarat familia…

- Jerry Springer, prezentatorul de televiziune care a marcat o epoca, a murit la varsta de 79 de ani, potrivit BBC.Jerry Springer, cunoscut mai ales pentru talk-show-urile sale de televiziune, a murit la varsta de 79 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…