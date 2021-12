Stiri pe aceeasi tema

- Inundațiile din ultimele zile au afectat 11 județe din Romania. Pompierii au intervenit in ajutorul celor care au fost afectați. Casele, curțile și drumurile din 33 de localitați au fost serios afectate, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Inundațiile au afectat 33 de localitați…

- Plenul Senatului a respins, astazi, un proiect legislativ potrivit caruia personalul unor unitati publice si private este obligat sa prezinte, la locul de munca, certificatul digital privind COVID-19. Proiectul a fost respins cu 67 de voturi ‘pentru’, 60 ‘contra’ si doua abtineri. Proiectul de act normativ…

- Comisiile reunite juridica si de sanatate au acordat, marti, cu majoritate de voturi, un raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativa prin care personalul unor unitati publice si private este obligat sa prezinte la locul de munca certificatul verde digital privind COVID-19. Dupa ce va…

- În șapte proceduri de control privind eventuale conflicte de interese admise în funcția publica sunt vizați doi directori de instituții publice, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, doi primari din raioanele Drochia și Ștefan Voda, un consilier…

- Luni, 11 octombrie 2021, Departamentul pentru Situații de Urgența a intocmit ordine care „urmaresc de o maniera prioritara luarea unor masuri imediate in vederea gestionarii eficiente a situației pandemice dificile regasita in acest moment, la nivel național, avand in vedere evoluția situației epidemiologice…

- Decizie de ultima ora in ședința de astazi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. 70 de milioane de teste de saliva vor fi achiziționate, pentru ca elevii infectați sa poata fi diagnosticați rapid și sa se evite astfel inchiderea unitaților școlare. “Se aproba stabilirea unei noi categorii…

- In saptamana 27 septembrie – 01 octombrie 2021, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a inițiat patru proceduri de control. Trei controale pe avere au fost demarate pe numele a trei procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție, Procuratura Glodeni și Drochia. Astfel, procurorii din Glodeni și…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) despre unele abateri de la lege, admise de catre patru judecatori. Este vorba despre un judecator de la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, și alți trei magistrați de la Curtea de Apel Chișinau. Potrivit…