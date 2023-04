Doi primari carașeni s-au ales cu sesizari la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce au fost gasiți in conflict de interese de Agenția Naționala de Integritate. Primarul penelist al comunei carașene Lupac, Marian Vlasici, a fost gasit de Agenția Naționala de Integritate in conflict de interese, deoarece, in calitate […] Articolul Doi primari banațeni, gasiți in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .