Sapte persoane au fost ranite usor intr-un accident petrecut duminica dimineata pe raza localitatii Coseni, dupa ce microbuzul cu care calatoreau a lovit un stalp de electricitate, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna.

Politistii Serviciului Investigatii Criminale Prahova efectueaza, vineri dimineata, patru perchezitii domiciliare in trei judete intr-un dosar de furt calificat din ATM-uri, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ).

Instanta a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a unui barbat banuit de proxenetism, precum si punerea sub control judiciar a patru persoane retinute de Politie miercuri, in urma unor ample actiuni de combatere a infractionalitatii desfasurate in Buzau si Bucuresti, informeaza Inspectoratul

Un tanar care conducea o motocicleta pe DN 1, in zona Nistoresti, a ajuns, marti seara, la spital in urma coliziunii cu o autospeciala de Politie, potrivit Agerpres.

Politia federala indiana a acuzat 30 de persoane de revolte si alte infractiuni dupa ce protestele legate de poluarea de mediu la mina de cupru Vedanta Ltd din 2018 s-au soldat cu victime, politia impuscand 12 protestatari, relateaza vineri Reuters.

Trei persoane au ajuns la spital, joi seara, dupa ce un microbuz a intrat in coliziune cu o masina pe DN 13, in zona Padurii Bogata, au informat ISU si IPJ Brasov.

Locuitorii orasului Breaza din judetul Prahova au primit, marti, mesaj Ro-Alert prin care in localitate este semnalata prezenta unui urs. Primele date arata ca animalul a atacat un tanar, care a fost ranit, conform Agerpres.

Un barbat de 62 de ani care a fost observat, vineri dimineata, pe o strada din Ploiesti avand asupra sa doua arme este cercetat de politisti, anunta Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Prahova.