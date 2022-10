Stiri pe aceeasi tema

- GRAV… Tragedie in Cetațuia, o localitate a comunei Puiești! Un tractor s-a rasturnat, iar din informațiile inițiale, transmise la 112, exista o singura victima prinsa sub cabina tractorului. A fost trimisa o ambulanța C2 SAJ și un echipaj de pompieri de la Barlad. „Detașamentul de pompieri Barlad intervine…

- O persoana a fost ranita ușor, astazi, intr-un accident rutier in satul Harlești din comuna Filipești. La fața locului au ajuns Descarcerarea șu SMURD-ul, precum și o autoutilitara cu apa și spuma de la Detașamentul Bacau al ISU. Victima a fost extrasa din autoturism de catre cetațeni. Persoana in cauza…

- Un autoturism s-a izbit, dimineața, de parapeții șoselei de centura a Bacaului, in partea de est, pe porțiunea de autostrada, și a luat foc. Mașina a ars in proporție de 80 la suta, in ciuda intervenției pompierilor. Starea de sanatate a șoferul de 18 ani a fost evaluata de echipajul SMURD. Șoferul…

- Cristina Rus a trecut prin momente de spaima miercuri, 17 august. Indragita solista a fost implicata intr-un accident de mașina. Polițiștii și pompierii au sosit de urgența la fața locului. Cristina Rus a suferit un accident de mașina, in zona Pieței Buzești, langa Gara de Nord. Mașina artistei a fost…

- O femeie din județul Bacau a fost reținuta, duminica seara, de polițiști, dupa ce, bauta fiind, și-a lovit soțul cu o caramida in cap. In localitatea Baimac, polițiștii au fost sesizați ca, pe fondul consumului de alcool, un barbat a fost agresat de soția sa, fiind lovit in zona capului cu o caramida.…

- La data de 30.07.2022 in jurul orei 01.00 patrula de poliție formata din Insp. Pr. Craciun Cristian și Ag. Sau Constantin au observat un autoturism ce nu a respectat culoarea roșie a semaforului. Avand in vedere aceste aspecte, polițiștii au procedat la efectuarea de semnale luminoase și acustice in…

- Un tanar de 25 de ani, din Glodeanu Siliștea, a ajuns la spital in urma unui accident rutier produs in zorii zilei de duminica. Mașina cu care se deplasa pe DJ 102 H, in localitatea Casota, a parasit carosabilul și s-a rasturnat. Din primele verificari de la fața locului locului s-a stabilit faptul…