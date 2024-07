Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Podul Inalt" al judetului Vaslui a intervenit cu cinci autospeciale, intre care doua ambulanțe SMURD, pentru evacuarea, evaluarea și acordarea de prim ajutor calificat victimelor unui accident rutier produs pe DJ 244A, in apropiere de localitatea Gara Roșiești,…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgența generate de un accident rutier produs intre doua autovehicule pe raza localitații Balești, satul Cornești. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale pentru descarcerare și doua ambulanțe SMURD din cadrul…

- Accidentul s-a produs in fața pensiunii aflate in zona, acolo unde fata de 19 ani participase la balul de absolvire alaturi de colegi. Ea este eleva in clasa a XII-a a Liceului „Mihai Eminescu” din Barlad. Unitatea de invațamant organizase balul de absolvire sambata seara la pensiunea aflata pe drumul…

- Doua persoane au fost transportate la spital dupa o coliziune intre patru autoturisme in Drobeta Turnu Severin. Pompierii mehedințeni au fost solicitați sa intervina la accidentul rutier produs la intersecția strazii Smardan cu bulevardul Tudor Vladimirescu.La locul evenimentului, au fost mobilizate…

- Un barbat de 43 de ani din Vaslui a fost ranit, duminica, 2 iunie, dupa ce a incercat sa verifice, folosind flacara deschisa, o butelie incarcata cu GPL, iar butelia a explodat. Deflagratia a fost urmata de un incendiu care i-a cuprins locuinta, anunța ISU Vaslui, citat de News.ro.Incidentul s-a produs…

- Eveniment Accident in Țiganești / Doi adulți și doi copii au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe mai 13, 2024 21:36 Patru persoane, doi adulți și doi copii, au ajuns la spital in urma unui eveniment rutier ce a avut loc in comuna Țiganești. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere,…

- Polițiștii rutieri din Ramnicu Valcea au fost sesizați ca in aceasta dimineața, s-a produs un accident rutier pe strada Calea lui Traian. Evenimentul rutier s-a soldat cu ranirea unei persoane. Potrivit IPJ Valcea , o coliziune intre doua autoturisme s-a produs, in aceasta dimineața, conduse de: un…

- In urma impactului, motocicleta a ricosat in femeia care circula in zona in calitate de pieton si care a fost izbita cu capul de asfalt."In accident au fost implicate doua vehicule, un autoturism si o motocicleta, precum si trei persoane, intre care un pieton. La sosirea echipajelor de interventie a…