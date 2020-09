Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost condamnat la patru luni de inchisoare in Spania, fiind acuzat de inșelatorie. El a inventat un accident, in speranța ca-și va repara mașina pe banii companiei de asigurari, scrie Știri Diaspora, care citeaza site-ul Club de Caza.Șoferul a mers la poliție și a povestit ca a lovit cu mașina…

- Angajații din cadrul Inspectoratelor de Poliție din subordinea Direcției de Poliție a mun. Chișinau, continua masurile speciale de investigație și urmarire penala privind reținerea persoanelor aflate in urmarire penala și se eschiveaza de a se prezenta la organele de drept.

- Intamplarea a avut loc in statiunea Eforie Nord, iar agentii de politie prezenti la fata locului au pornit sirena masinii de politie ca sa acopere muzica si sa imprastie lumea. Potrivit martorului, oamenii au parasit zona pana la urma. Video puteti vedea pe digi24.ro

- Tatal baiețelului de opt ani din Cluj, gasit mort intr-o mașina, și-ar fi recunoscut fapta și a fost reținut pentru 24 de ore. Oamenii legii spun ca a fost omorat cu cel puțin 48 de ore inainte sa ii fie gasit trupul. Procurorii il vor audia pe acesta abia dupa ce va fi externat din […] Citește Tatal…

- Poliția Capitalei anunța ca 16 polițiști de la Secția 16 sunt in izolare, dupa ce un agent a fost confirmat pozitiv, anunța MEDIAFAX.Cei 16 polițiști dun din Secția 16 Poliție. Aceștia se afla in izolare dupa ce un polițist din cadrul subunitații a fost confirmat pozitiv. Citește și: Tataru:…

- Un numar de 16 politisti de la Sectia 16 se afla in izolare, dupa ce un coleg de-al lor a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. "Va informam ca 16 politisti din cadrul Sectiei 16 Politie se afla in izolare, dupa ce un politist din cadrul subunitatii a fost confirmat pozitiv", a anuntat,…

- Un jandarm, aflat intr-o autospeciala de poliție, a fost ranit, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident in București. Mașina se afla in misiune in momentul coliziunii."In jurul orei 16.50, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția…

- Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit astazi, in jurul orei 5.10, in localitatea Gologanu, pe DN23A, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. „La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Dupa aproximativ 20 de minute incendiul…