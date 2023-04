Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș, au pus ieri in executare cinci mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Mai multe vehicule, printre care trei ale politiei si un camion civil, au cazut in gol cand un pod care lega departamentele Quindeo si Valle del Cauca, peste raul La Vieja, s-a prabusit brusc miercuri, scrie AFP, citat de Agerpres.Doua camioane de politie incarcate cu arme, alte doua care transportau…

- MARE ATENȚIE,VIAȚA are prioritate, accident rutier produs pe DN 71 la intersecția cu Nucet, ka fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Targoviște cu doua autospeciale de intervenție și SAJ Dambovița cu un echipaj. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana…

- R. P. asistenta medicala si mama a doi copii, este victima ucisa, duminica seara, de un sofer beat in localitatea Vama dn judetul Satu Mare. Cei care au cunoscut o isi exprima regretul pe paginile de socializare:ldquo;Drum lin spre ceruri, Rodica draga Viata e prea nedreapta. Mircea iti doresc din suflet…

- FOTO: Accident mortal pe DN74 Abrud-Brad. Un barbat și-a pierdut viața. Impact violent intre doua mașini Un accident rutier grav s-a petrecut joi pe DN 74 Abrud-Brad, la ieșire din localitatea Mihaileni, comuna Buceș, in județul Hunedoara. O persoana și-a pierdut viața. Traficul rutier a fost blocat…

- Un dominican a fost pierdut timp de aproape o luna la bordul unui velier in Marea Caraibilor și a supraviețuit cu ketchup inainte de a fi salvat in apele Columbiei, a anunțat, miercuri, autoritatea navala din aceasta țara.

- In urma accidentului de elicopter in orașul Brovary, regiunea Kiev din Ucraina, și-au pierdut viața 14 persoane. Numarul victimelor a fost menționat in Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgența (GSChS) in Telegram. „In total, 14 persoane și-au pierdut viața, inclusiv un copil, 25 de persoane…

- ACCIDENT rutier GRAV la Sebeș: Un tanar de 19 ani se afla intre viața și moarte, in stop cardio respirator Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de duminica, 15 ianuarie, in jurul orei 19.30 in municipiul Sebeș. Secția de pompieri Sebes intervine cu un modul de descarcerare și o autospeciala…