Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști italieni au ajuns in stare grava la spital, dupa ce au urmarit pe strazile Romei o mașina inmatriculata in Romania. Șoferul a fost oprit in trafic de carabinieri, insa acesta nu a stat la control, iar de aici a pornit o cursa nebuna. Mașina poliției s-a rasturnat. Au fost scene desprinse…

- O mașina de poliție s-a rasturnat la Roma, vineri, urmarind un autoturism cu numere romanești. Doi ofițeri de poliție au ajuns la spital, unul dintre ei fiind in stare critica, informeaza Rotalianul. Urmarirea a inceput in centrul orașului și s-a incheiat pe autostrada A24, cand mașina de poliție s-a…

- Un conațional, care și-ar fi cumparat acte romanești falsificate, a fost depistat de catre polițiștii de frontiera in cadrul controlul suplimentar. Incidentul a fost consemnat la sfirșitul saptaminii trecute, in punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, noteaza Noi.md In baza analizei de risc,…

- Un om de afaceri ucrainean a fost impușcat mortal, in data de 8 iunie, intr-o stațiune de pe litoralul bulgaresc situata la 10 kilometri distanța de Varna, dupa ce s-a tras asupra lui cu focuri de arma dintr-o mașina cu numere de inmatriculare romanești. Incidentul s-a intamplat in fața unui aparthotel…

- Un afacerist ucrainean a fost impușcat mortal in fața unui hotel din Varna, pe 8 iunie, seara. Asupra lui s-a tras dintr-o mașina cu numere de inmatriculare din Romania, gasita apoi de anchetatori la aproximativ 2 km de locul crimei, complet arsa.

- O mașina de teren cu numere romanești, care transporta in portbagaj cinci migranți sirieni, a fost implicata intr-un grav accident, in timp ce era urmarita de polițiștii bulgari. Incidentul a avut loc in apropiere de aeroportul din Sofia.