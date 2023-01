Doi poliţişti, răniţi după s-au răsturnat cu mașina într-un râu. Urmăreau un autoturism condus de un tânăr fără permis Doi politisti au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis auto. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Harlau, judetul Iasi. Politistii au efectuat initial […] The post Doi politisti, raniti dupa s-au rasturnat cu mașina intr-un rau. Urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

