Doi politisti merg pe strada Doi politisti merg pe strada. La un moment dat, langa ei, opreste o masina straina, din care coboara un tip: – Parle vous francais? Politistii, nimic…. – Gavariti pa ruski ? Politistii, nimic… – Do you speack English? Politistii, nimic… Suparat, strainul se urca in masina si pleaca in viteza… – Ai vazut, bai, cate limbi stia tipul? intreaba unul – Si la ce i-a folosit? spune celalalt. Articolul Doi politisti merg pe strada apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

