Doi polițiști ieșiți la pensie și-au păstrat uniformele și dădeau amenzi false Doi foști ofițeri de poliție din București și-au pastrat uniformele și dupa ce au ieșit la pensie. Aceștia se foloseau de haina statului pentru a da amenzi false. De asemenea, aceștia aveau și o mașina cu numere de MAI despre care se presupune ca ar fi furate. Cei doi barbați au fost prinși in flagrant. Aceștia cereau ca amenzile fictive pe care le dadeau sa fie achitate pe loc. Polițiștii i-au prins in flagrant in timp ce erau in trafic, in mașina cu numere MAI, despre care polițiștii cred ca au fost furate. „Sunt efectuate cercetari, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

