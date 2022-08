Stiri pe aceeasi tema

- Cinci functionari publici sunt acuzati de Agentia Nationala de Integritate (ANI) ca nu si-au declarat mai multe venituri, obtinute in special din jocuri de noroc. In aceste cazuri, ANI a sesizat Parchetul Curtii Supreme pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii.

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat luni ca a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bacau, dupa ce a constatat existenta unei diferente nejustificate de peste 43.000 de euro intre averea dobandita si veniturile realizate de catre presedintele Consiliului Judetean Neamt,…

