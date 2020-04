Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi șoferi de ambulanța din Molovata Noua, care au fost reținuți ilegal și abuziv de forțele separatiste de la Tiraspol, au fost eliberați. Anunțul a fost facut de catre Biroul politici de reintegrare de la Chișinau, intr-un comunicat de presa.

- Doi tineri din orașul Chișinau, care administrau doua magazine online de comercializare a drogurilor, au fost reținuți de oamenii legii. Activitatea suspecților a fost documentata timp de o saptamana, timp in care polițiștii au facut mai multe cumparaturi de control de la ei, pentru a acumula probe.

- Cinci barbați, cu varsta cuprinsa intre 30 și 50 de ani, originari din Chișinau, Criuleni și Ungheni, au fost reținuți, fiind suspectați de comercializarea marijuanei. Potrivit poliției, unii dintre ei au fost anterior condamnați pentru savarșirea unor infracțiuni analogice.

- Procuratura generala de la Chisinau a anuntat joi ca, in urma perchezitiilor efectuate in cursul diminetii la Banca Nationala a Republicii Moldova (BNM), trei persoane au fost retinute in cazul furtului a 1 miliard de dolari in 2014-2015, caz denumit de presa moldoveana 'jaful secolului', o frauda…

- Trei barbați au fost reținuți de polițiști dupa ce au indus in eroare o femeie din Poșaga la locuința careia au montat burlane și scocuri. La finalul lucrarii barbații i-au cerut o suma de bani mult mai mare decat ar fi fost ințelegerea. La data de 17 februarie 2020, polițiști din Baia de Arieș au […]…

- Un minor de 17 ani și un tanar de 25 ani, originari din Chișinau și Camenca, au fost retinuti de politisti.Indivizii au comis cel putin 30 de infracțiuni pe teritoriul capitalei pe parcursul anului 2019-2020.

- Doi membri ai unui grup criminal au fost retinuti, ulterior arestati, pentru o serie de furturi din locuinte, comise in zona de centru a Republicii Moldova. Ultima faradelege a acestora a fost comisa pe 24 ianuarie, cand cei doi ar fi sustras dintr-o gospodarie din satul Gradiste, raionul Cimislia,…

- Un barbat de origine chineza, identificat de autoritati drept „domnul Chen", a planuit un jaf in urma caruia sa fie prins de politie si, ulterior, arestat, astfel sperand ca iubita lui nu va mai dori sa se casatoreasca cu el daca ajunge la inchisoare, scrie ladbible.com. Conform planului sau, Chen…