Primarul Dorin Lojigan a anunțat ca azi a debutat vaccinarea cadrelor medicale, la Campia Turzii. Cu aceasta ocazie, edilul din Campia Turzii a anunțat ca el se va vaccina, ceea ce le recomanda...

Am ajuns la finalul unui an in care am fost solidari și va mulțumesc pentru suportul acordat in demersurile intreprinse de administrația locala, impreuna cu alte instituții ale statului, in...

USR Campia Turzii a anunțat ca se dezice de opinia lui Flaviu Bota (foto), vicepreședintele organizației locale, care a intrat in dizgrația locuitorilor dupa ce a criticat dotarea Spitalului cu un...

Buletin de presa, 23.11.2020 ✅ SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ ???? Efective angrenate (polițiști, jandarmi, polițiști locali, ISU și SAJ) – 517 ???? Persoane verificate cu privire la respectarea

Lucrarile la Liceul Teoretic Pavel Dan din Campia Turzii nu par sa fie incetinite nici de pandemie, nici de vreme, pentru ca in ultimul an, liceul a trecut din lucrare in lucrare, demers care...

O minora in varsta de 14 ani, din municipiul Campia Turzii, a plecat de la domiciliu in data de 6 noiembrie a.c., insa nu s-a mai intors. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru...

Intrunit astazi, Comitetul Local pentru Situații de Urgența din Campia Turzii a adoptat o hotarare care include unele restricții privind funcționalitatea Targului Saptamanal din municipiu.

In cursul zilei de ieri TurdaNews informa despre perchezițiile efectuate la clubul CSM de la Campia Turzii dar și la președintele acestuia, Viorel Crișan.