Ancheta procurorilor de la structura centrala a DIICOT in dosarul in care, ieri, s-au facut mai multe percheziții la sediul Poliției de Frontiera Timiș continua. Va reamintim ca procurorii anti-mafia au acuzat ca polițiști de frontiera care ar fi trebuit sa combata traficul de migranți protejau rețelele și primeau in schimb sume importante de bani