Doi polițiști bulgari, spulberați de un autobuz plin cu migranți ilegali afgani care nu a oprit la barajele rutiere Doi ofițeri de poliție bulgari au fost uciși joi dimineața in timp ce incercau sa opreasca un autobuz in care se aflau migranți care intrasera ilegal in țara, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Ministerului de Interne.

