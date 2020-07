Doi polițiști au salvat un bărbat de la moarte La data de 20 iulie a.c., polițiștii au fost alertați despre faptul ca pe raza stațiunii Sovata, intr-o curte, are loc o tentativa de suicid, prin spanzurare. In baza sesizarii, la fața locului s-a deplasat, de indata, un echipaj de ordine și siguranța publica din cadrul Poliției stațiunii Sovata, care a depistat in curtea unui imobil un barbat spanzurat de creanga unui copac. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

