- La data de 08 iunie a.c., in urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Brusturoasa au identificat doi tineri de 15 și 17 de ani, ambii din comuna Agaș suspectați de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Din cercetarile efectuate a rezultat faptul…

- Viața e compusa din episoade iar acest lucru se rasfrange in orice domeniu de activitate. Acestui principiu s-a supus in aceste zile și Școala de Dans Adamas din Buhuși. In urma cu cațiva ani, mai mulți copii pașeau sfioși pragul Școlii de Dans Adams din Buhuși, pe vremea aceea nou inființata. Cu o…

- In perioada 27-29 mai, Federația Romana de Hand to Hand Figting in colaborare cu F.S.A.N.P., Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Poliție Penitenciara Tagu Ocna și Primaria orașului Slanic Moldova au organizat a 4- ediție a Cupei Romaniei Hand to Hand Fighting. La acesta competiție au participat…

- Doi jandarmi ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au salvat un tanar care se spanzurase in apropiere de podul de la Serbanesti, din Bacau. Doi jandarmi din Bacau au avut parte de o seara de pomina, marti, 3 mai. Cei doi isi faceau alergarea obisnuita, cand atentia le-a fost atrasa de un grup de tineri.…

- O seara obișnuita in care Ioan și Vali alergau pe malul lacului Șerbanești, din Bacau, așa cum fac in fiecare seara. La un moment dat, pe un pod dezafectat care traversa apa, au vazut cațiva tineri. S-au gandit ca sunt in cautare de noi cadre pentru vreo fotografie care sa starneasca aprecieri pe canalele…

- La data de 01 mai a.c., in jurul orei 19.30, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre un tanar de 24 de ani, din comuna Livezi, despre faptul ca un barbat de 72 de ani, din aceeasi localitate, a tras un foc de arma in plan vertical. O patrula de poliție […] Articolul Un barbat…

- – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Cuvantul este elementul primordial al lumii, ca și al operelor. Și nu doar al celor de natura verbala. „La inceput a fost Cuvantul” este versetul fundamental al Carții, prin el ințelegem apariția acestei lumi. Scriitorul…

- Joi dimineața, in urma unui apel 112 care sesiza o altercație fizica intre doi barbați, un echipaj de jandarmerie s-a deplasat in incita unui supermarket de pe strada Energiei din municipiul Bacau. Jandarmii i-au identificat pe cei doi barbați, in urma verificarilor efectuate stabilindu-se ca aceștia…