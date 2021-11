Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal l-a condamnat miercuri pe ”Samanul QAnon”, devenit cunoscut pentru costumul cu coarne purtat la revolta de la Capitoliul SUA, la peste trei ani de inchisoare, pentru rolul sau in atacul mortal din 6 ianuarie al sustinatorilor fostului presedinte Donald Trump, transmite Reuters.…

- Un politist local din Galati a fost agresat de o femeie, nemultumita ca acesta i-a atras atentia sa poarte masca de protectie in timp ce se afla intr-o statie de autobuz, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Matei. Potrivit acesteia, incidentul s-a petrecut…

- Incident grav intr-o localitate din judetul Bihor. Primarita din Brusturi si sotul ei sunt acuzati ca ar fi batut un fost procuror, care a ajuns la spital cu rani grave. Cei doi au fost retinuti pentru 24 de ore.

- Primarita comunei nemțene Brusturi si sotul acesteia au fost ridicati de polițiști, miercuri, si condusi in fata procurorului pentru audieri, intr-un dosar penal deschis sub acuzatia de tentativa de omor. Livia și petre Barlau sunt acuzati ca au atacat extrem de violent un fost procuror, pe care l-au…

- Zilele acestea, in urma activitatilor desfasurate de politisti din cadrul Sectiei politie rurala Costesti, a fost identificat un tanar in varsta de 24 de ani, principalul banuit in cazul unor infractiuni de furt calificat din locuinta si un furt de bani din autoturism comise in localitatea Mihailesti.…

- Trei elevi cu varste cuprinse intre 13 și 15 ani au batut un copil de 14 ani, provocandu-i leziuni la cap, abdomen și picioare. Bataia a fost filmata de un alt elev, care poate fi auzit pe video cum striga la cei care lovesc și ii incurajeaza. In urma incidentului petrecut luni la Liceul „Atanasie Marienescu”…

- Doi polițiști de patrulare din Cantemir au fost au retinuti de ofiterii CNA, fiind banuiti de coruptie. Acestia sunt suspectati ca ar fi cerut si primit mita in valoare de 200 de euro de la un sofer.

- Doi barbați din Sebeș au fost reținuți de polițiști dupa ce l-au batut pe un tanar, chiar in locuința unuia dintre ei. Potirivit IPJ Alba, scandalul a avut loc pe fondul unor discuții contradictorii, iar in urma bataii primite, tanarul ar avea nevoie de 35 – 40 de zile de ingrijiri medicale. La data…