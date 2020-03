Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt state din SUA au declarat stare de urgențaPana in prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațile au confirmat cel puțin 21 de dece in trei state, 18 in Washington, doua in Florida și unul in California,…

- Pâna în prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațileau confirmat cel puțin 21 de dece în trei state, 18 în Washington, doua în Florida și unul în California. Acestea trei au fost printre…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va dezvalui planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu inainte de vizita, marti, la Washington a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si adversarului acestuia, Benny Gantz, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va dezvalui planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu înainte de vizita, marti, la Washington a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si adversarului acestuia, Benny Gantz, noteaza AFP, citat de Agerpres.„Îl vom face…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va dezvalui planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu inainte de vizita, marti, la Washington a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si adversarului acestuia, Benny Gantz, noteaza AFP. "Il vom face public probabil cu putin inainte",…

- Acțiunile Boeing au scazut miercuri cu 3,3 la suta, la 313,37 dolari pe acțiune, cel mai scazut nivel dintr-un an. Tranzacționarea a fost oprita temporar dupa scurgerea acțiunilor. Cei mai mari furnizori ai Boeing, General Electric și Spirit AeroSystems, au fost, de asemenea, in scadere, cu 1,2 la suta,…

- The U.S. Travel Association on Tuesday announced four future host cities for its annual IPW trade show, locking in locations through 2024. The U.S. Travel Association announced the future host cities for its annual IPW trade show, locking in locations through 2024. Future host cities are: Chicago,…

- BUCUREȘTI, 23 dec – Sputnik. Subiectul revenirii Rusiei in G8 este exploatat pentru a indeparta Rusia de China, insa Moscova la aceasta etapa considera ca acest format nu este reprezentativ, a declarat astazi ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov.ТАСС/POOLTriunghiul Rusia-China-SUA:…