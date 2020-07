Doi pinguini, în vizită la un muzeu de istorie a naturii Doi pinguini intra intr-un muzeu de istorie a naturii, transmite stirileprotv.ro. Nu, nu este inceputul unui banc, chiar daca asta pare. E ceea ce s-a intimplat de curind la muzeul Field din Chicago, unde Izzy si Darwin - doi pinguini de la un acvariu din oras - au venit intr-o vizita inedita la vecinii lor, dinozaurii expusi aici. Pinguinii l-au cunoscut mai intai pe titanozaurul Maximo, apoi au Citeste articolul mai departe pe noi.md…

