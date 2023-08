Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta Su-30 s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in exclava rusa Kaliningrad, cei doi piloti aflati la bord pierzandu-si viata, relateaza agentia rusa de stiri RIA, citand un comunicat al Ministerului Apararii.

- Șase persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in Kananaskis Country, o regiune muntoasa situata la vest de Calgary, a anunțat Poliția Regala Canadiana (RCMP), citata de Reuters.

- Rusia acuza coaliția condusa de SUA din Siria ca a manevrat o drona „periculos de aproape” de un avion rusesc Su-34, vineri dimineața, relateaza Reuters. Acuzația a fost facuta de amiralul Oleg Gurinov.

- UPDATE – Cei doi piloti ai avionului bombardier de apa Canadair care s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, in sudul insulei Evia, au murit, a anuntat Ministerul Apararii, relateaza AFP. Accidentul s-a produs in timp ce sute de pompieri si cel putin…

- UPDATE: Din pacate, pilotul in varsta de 56 de ani a fost declarat decedat, anunța autoritațile.Un aparat de zbor s-a prabușit intre localitatile Rașnov și Tohan. La fata locului s-au deplasat elicopterul SMURD, un echipaj SMURD, o ambulanta SAJ, 2 autospeciale de stingere, 1 echipaj de descarcerare.Misiunea…

- Un avion de vanatoare rusesc de tipul SU-25 s-a prabusit luni in apropierea coastei in apele Marii Azov, anunta agentia rusa TASS. Pilotul s-a catapultat si a fost recuperat de salvatori.

- Un avion de vanatoare rusesc MiG-31 s-a prabusit deasupra golfului Avacea, la sud-est de peninsula Kamceatka, in Orientul Indepartat rus, in timpul unui zbor de antrenament planificat, a anuntat marți Flota rusa din Pacific, potrivit EFE, citata de Agerpres.

